Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН

Глава МВД России Владимир Колокольце прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН, об этом сообщает российское постпредство при международной организации в Telegram-канале.
«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в США для участия в заседаниях по линии Организации Объединенных Наций», — говорится в публикации.
Длительность визита главы МВД и программа обсуждений не уточняется.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Северную Корею. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил гостя. После этого глава государства совершил визит во Вьетнам.