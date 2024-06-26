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22:22, 26 июня 2024Силовые структуры

Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН

Глава МВД Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН
Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава МВД России Владимир Колокольце прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН, об этом сообщает российское постпредство при международной организации в Telegram-канале.

«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в США для участия в заседаниях по линии Организации Объединенных Наций», — говорится в публикации.

Длительность визита главы МВД и программа обсуждений не уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Северную Корею. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил гостя. После этого глава государства совершил визит во Вьетнам.

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      Марина Совина
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