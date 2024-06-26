Глава российской надзорной организации скрыл невыполнение ремонта аэродрома за коррупцию

На Камчатке суд приговорил главу надзорной организации за подкуп в 2 млн рублей

В Камчатском крае суд приговорил бывшего исполняющего обязанности руководителя строительного контроля и авторского надзора проектно-изыскательного института воздушного транспорта к семи годам колонии строгого режима за взятку в два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Мужчину также оштрафовали на два миллиона рублей. Его признали виновным по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

По версии следствия, в октябре 2023 года подсудимый получил от генерального директора строительной компании два миллиона рублей. Взамен он скрыл факта невыполнения части работ во время реконструкции аэродрома Петропаловск-Камчатский.

Ранее Челябинской области суд приговорил бывшего коммерческого директора «Уральского завода теплообменного оборудования» («УЗТО») к восьми годам колонии строгого режима за получение подкупа.