Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:59, 26 июня 2024Силовые структуры

Глава российской надзорной организации скрыл невыполнение ремонта аэродрома за коррупцию

На Камчатке суд приговорил главу надзорной организации за подкуп в 2 млн рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Камчатском крае суд приговорил бывшего исполняющего обязанности руководителя строительного контроля и авторского надзора проектно-изыскательного института воздушного транспорта к семи годам колонии строгого режима за взятку в два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Мужчину также оштрафовали на два миллиона рублей. Его признали виновным по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

По версии следствия, в октябре 2023 года подсудимый получил от генерального директора строительной компании два миллиона рублей. Взамен он скрыл факта невыполнения части работ во время реконструкции аэродрома Петропаловск-Камчатский.

Ранее Челябинской области суд приговорил бывшего коммерческого директора «Уральского завода теплообменного оборудования» («УЗТО») к восьми годам колонии строгого режима за получение подкупа.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чуть ли не в женской одежде». Раскрыты подробности побега нового командующего ВСУ из Мариуполя в 2022 году

      На Западе назвали важное обещание Украины в отношении России

      Россиянка откусила часть губы посетительнице клуба из-за занятого места и попала под суд

      Ученые перечислили психологические маркеры будущей измены в отношениях

      Украинский депутат отметил свой домашний арест в ресторане

      На Украине рассказали о сорвавшем переговоры с Россией совете Запада

      Молодой россиянин по указу аферистов похитил деньги у пенсионеров и попал под следствие

      Хилари Клинтон оценила шансы Байдена выиграть дебаты у Трампа

      После лечения рака мужчина столкнулся с проблемами с эрекцией

      Пленный ВСУ рассказал об отношении командования к мобилизованным как к мясу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше