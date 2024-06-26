Обнаружен усиливающий таяние льдов неизвестный процесс

Nature Geoscience: таяние льдов усиливается из-за заплеска теплой воды

Ученые Британской антарктической службы обнаружили ранее неизвестный процесс, усиливающий таяние больших ледяных щитов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Специалисты выяснили, что относительно теплая морская вода может заплескиваться под нижнюю часть наземного льда, что ускоряет сползание льда в океан. Этот процесс до сих пор не включен в модели повышения уровня моря и способен значительно повлиять на прогнозы изменения климата. Прибрежным районам придется адаптироваться к более высоким уровням моря, чем предполагалось ранее.

Процесс затрагивает область под ледниковым покровом, где наземный лед контактирует с морской водой и постепенно перемещается в океан, где тает. Это происходит вокруг побережья Антарктиды и Гренландии и является основным фактором повышения уровня моря.

Новая модель показывает, как морская вода может просачиваться между сушей и ледяным щитом, усиливая локальное таяние и смазывая дно льда, что ускоряет его сползание в море. Оказалось, этот процесс усиливается с увеличением температуры воды, которая создает большие полости, способствующими дальнейшему проникновению воды. Даже небольшое повышение температуры океана может вызвать значительное ускорение таяния, и в настоящее время ледники демонстрируют поведение, подобное переломному моменту.

Это объясняет, почему ледяные щиты в Антарктиде и Гренландии сокращаются быстрее, чем ожидали ученые. Авторы отмечают, что включение результатов исследования в модели может дать более точные прогнозы повышения уровня моря.