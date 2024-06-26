Истязавшая и бросившая сына россиянка предстанет перед судом

Под Новосибирском будут судить мать, истязавшую и бросившую сына в квартире

В Новосибирской области будут судить 29-летнюю жительницу, которая истязала и бросила ребенка в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину обвиняют по статьям 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. По версии следствия, с июля 2023 по март 2024 года она регулярно избивала малолетнего сына кулаками и предметами по разным частям тела.

Также она оставила ребенка одного на длительное время в квартире без присмотра и еды. В результате мальчика забрали в детский дом областного центра, решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье осудили на четыре года женщину, истязавшую маленькую дочь знакомой.