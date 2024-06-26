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07:13, 26 июня 2024Силовые структуры

Россиянка избивала маленькую дочь знакомых и получила четыре года колонии

На Ставрополье осудили на 4 года женщину, истязавшую маленькую дочь знакомой

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru / Global Look Press

На Ставрополье суд приговорил к четырем годам лишения свободы женщину за избиение маленькой дочери знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание малолетней») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, многодетная мать оставила трех детей со знакомой, пока лежала с сыном в больнице. Осужденная в доме в сете Камбулат регулярно била семилетнюю девочку, запирала в шкафу и заставляла часами стоять на коленях.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту истязания 13-летней девочки в медицинском учреждении Краснодарского края.

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      Екатерина Кашурникова
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