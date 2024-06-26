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11:25, 26 июня 2024Экономика

Американский кандидат в сенаторы рассказала о начале дедолларизации

Независимый кандидат в сенаторы Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила о дедолларизации

Фото: Fedor Selivanov / Shutterstock / Fotodom

Дедолларизация мировой экономики уже происходит, власти США запустили этот процесс своей политикой и у людей просто нет выбора. Об этом в интервью РИА Новости заявила независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

По ее мнению, надо переходить к корзине валют и фиксированных курсов, «закрыть лазейку, которой пользуются люди для валютных спекуляций с разрушительными последствиями для национальных экономик».

Также политик выступила против санкций в отношении России и Китая и за реорганизацию трансатлантической системы. Она выразила уверенность, что другие страны ищут альтернативу долларам из-за финансовых условий Вашингтона.

До этого Сэйр называла «полным фарсом» прошедшую в Швейцарии конференцию по Украине, рассказывала о значительных инвестициях России в бывших украинских областях и выступала против НАТО. На выборах 2022 года Сэйр набрала 0,46 процента голосов избирателей Нью-Йорка, заняв последнее место.

Ранее Центр геоэкономики Атлантического совета сообщил, что усилия стран БРИКС по дедолларизации не приводят к какому-либо результату, более того, доминирование доллара в последнее время даже усилилось. В докладе организации признается, что ряд крупных стран ищут альтернативу американской валюте, но переговоры проходят тяжело.

В октябре прошлого года глобальный руководитель валютной стратегии RBC Capital Markets Эльза Лингос назвала процесс мировой дедолларизации смехотворно медленным, особенно на фоне столь серьезного шока, каким стала заморозка российских активов.

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      Платон Щукин
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