Процесс мировой дедолларизации назвали смехотворным

WSJ: мировая дедолларизация происходит смехотворно медленно

Процесс мировой дедолларизации происходит «смехотворно медленно». Об этом заявила Эльза Лингос, глобальный руководитель валютной стратегии RBC Capital Markets, слова которой приводит The Wall Street journal.

Отказ от использования американской валюты выглядит на удивление незначительным, учитывая огромный шок для системы после того, как США решили заморозить зарубежные активы России. В значительной части дедолларизация обусловлена поиском более высокой доходности в других западных валютах, таких как канадский и австралийский доллары, объяснила эксперт.

«Истинным показателем могущества доллара является не его вес в валютных резервах и выставлении торговых счетов, а его роль в качестве предпочтительной валюты для решения международных долговых проблем и "убежища", куда инвесторы бегут в трудные времена. Зависимость от доллара — это привычка, и мир демонстрирует очень мало признаков избавления от нее», — добавила Лингос.

Наиболее решительные шаги по избавлению от доллара в расчетах предприняли страны, у которых «не было особого выбора», такие как Аргентина и Россия. Бразилия же, несмотря на заявленные намерения, продолжает держать 80 процентов резервов в американской валюте. Китай также не отказывается от доллара — и одновременно с сокращением объема казначейских кредитов в валюте США переводят средства обратно в виде высокодоходных ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.

Вместе с тем, как отмечают опрошенные изданием аналитики, использование денежно-кредитной системы США в качестве оружия может привести к дальнейшим очагам дедолларизации в долгосрочной перспективе, особенно если напряженность в отношениях с Китаем еще больше усилится. Рост числа недолларовых систем трансграничных платежей, особенно для оплаты нефти, показывает, что страны осознают геополитическую потребность в альтернативах доллару.

Ранее обозреватели американской газеты New York Post (NYP) заявили, что дедолларизация глобальной экономики приведет к тяжелым последствиям для мировой гегемонии США из-за утраты основного финансового рычага для давления на другие страны. Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты — основа глобального лидерства Америки, предупредили аналитики. По их мнению, отказ от доллара также приведет к тяжелым экономическим проблемам в самих США, страдающих от роста государственного долга.