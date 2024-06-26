Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:45, 26 июня 2024Ценности

Кэти Перри появилась на показе Balenciaga в шубе на голое тело

Певица Кэти Перри появилась на показе Balenciaga в Париже в шубе на голое тело

Фото: Pierre Suu / Getty Images

Американская певица и актриса Кэти Перри посетила показ модного дома Balenciaga в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Vogue.

Знаменитость появилась на дефиле, которое состоялось в рамках Недели высокой моды в Париже, в длинной шубе на голое тело. Вдобавок исполнительница надела рваные колготки и туфли на высоких каблуках, а волосы собрала в гладкий пучок. На ней также были солнцезащитные очки.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Помимо Перри, мероприятие посетили и другие звезды, в том числе Николь Кидман, Рената Литвинова, Мишель Йео, Сельма Блэр, Анна Винтур, Charlie XCX и другие.

Ранее был раскрыт секрет экстремального похудения Перри. Она анонсировала выход новой песни Woman's World и опубликовала снимок, на котором позировала в купальнике.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      70 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в районе Коми

      Непорочно зачавший «самец» змеи родил 14 змеенышей

      Врач раскрыла главные секреты женского здоровья

      Известный российский актер рассказал о месяце жизни на вокзале

      Герой России получил 11 лет колонии за убийство девушки и лишился звания. Он настаивает на невиновности

      В Госдуме высказались о сходе поезда с рельсов в Коми из-за подмыва почвы

      Сборная Украины вылетела с чемпионата Европы по футболу

      Румыния возглавила группу и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

      Экс-ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева заочно арестована на два месяца

      В ЦБ назвали условие гибели российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше