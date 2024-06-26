Кэти Перри появилась на показе Balenciaga в шубе на голое тело

Певица Кэти Перри появилась на показе Balenciaga в Париже в шубе на голое тело

Американская певица и актриса Кэти Перри посетила показ модного дома Balenciaga в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Vogue.

Знаменитость появилась на дефиле, которое состоялось в рамках Недели высокой моды в Париже, в длинной шубе на голое тело. Вдобавок исполнительница надела рваные колготки и туфли на высоких каблуках, а волосы собрала в гладкий пучок. На ней также были солнцезащитные очки.

Помимо Перри, мероприятие посетили и другие звезды, в том числе Николь Кидман, Рената Литвинова, Мишель Йео, Сельма Блэр, Анна Винтур, Charlie XCX и другие.

Ранее был раскрыт секрет экстремального похудения Перри. Она анонсировала выход новой песни Woman's World и опубликовала снимок, на котором позировала в купальнике.