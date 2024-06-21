Раскрыт секрет экстремального похудения Кэти Перри

Инсайдер раскрыл секрет экстремального похудения певицы Кэти Перри, которую заподозрили в использовании «Оземпика». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Знаменитость анонсировала выход новой песни Woman's World и опубликовала снимок, на котором позировала в купальнике. Тогда пользователи сети обратили внимание на изменения в фигуре исполнительницы, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Некоторые также упрекнули ее в похудении с помощью «Оземпика».

Однако приближенный к Перри источник опроверг домыслы комментаторов и заявил, что на самом деле инфлюэнсер избавилась от лишних килограммов благодаря диете возлюбленного, актера Орландо Блума и тренировкам. По словам инсайдера, певица отказалась от полуфабрикатов.

«Она любит острую еду, куриные наггетсы и сладкое, но в последнее время она стала более дисциплинированной. Теперь она придерживается системы питания Орландо. Она стала больше тренироваться, потому что хочет организовать несколько концертов в поддержку своего грядущего альбома», — уточнил анонимный собеседник издания.

Ранее российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова призналась в употреблении препарата «Оземпик», который используется в последнее время многими звездами для похудения вместо лечения диабета.