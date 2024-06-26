Китай перехватил детектор подводных лодок США в Южно-Китайском море

«Хуанцю шибао»: Китай перехватил сброшенный самолетом детектор подлодок США

Власти КНР перехватили детектор американских подводных лодок, сброшенный самолетом в Южно-Китайском море. Об этом сообщает китайское издание «Хуанцю шибао».

По информации источника, перед этим над акваторией Китая были зафиксированы военные самолеты США, которые сбрасывали в воду неопознанные объекты. Позже их выловили, а в соцсети Weibo опубликовали видео, на котором представлен обнаруженный детектор подлодок.

Ранее Китай обвинил США в стремлении превратить Тайваньский пролив в «беспилотный ад». По словам официального представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, США со злым умыслом поставляют вооружения Тайваню, пытаясь «принести пожар войны в Тайваньский пролив».