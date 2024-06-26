Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:47, 26 июня 2024Мир

В Госдепе рассказали о стоящем перед выбором Китае

Госдеп: Китай должен выбрать между поддержкой РФ и ведением бизнеса в Европе

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай стоит перед выбором, либо поддерживать Россию в проводимой ею специальной военной операции (СВО), либо вести бизнес в Европе, такое мнение высказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, Пекин должен сделать важный выбор. «Считает ли он, что у него есть будущее экономических отношений в Европе, или он хочет поддержать РФ в этой войне», — высказался политик.

По словам представителя Госдепа, для принятия решения КНР потребуется время.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал противостоять разрыву экономических связей. Он также выступил за поддержание стабильных цепочек поставок и либерализацию торговли и инвестиций. Только благодаря взаимодействию и дополнению друг друга страны смогут «расширять границы развития и прокладывать путь к новым рубежам», добавил Ли Цян.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бьют окна, достают детей». В России потерпел крушение поезд. Он вез людей на отдых к Черному морю

      В Евросоюзе начали блокировать сайты российских СМИ

      В Госдепе рассказали о стоящем перед выбором Китае

      На Западе сочли тревожным увеличение численности одного российского вооружения в зоне СВО

      Орбан призвал к миру на Украине после встречи с Макроном

      Зеленский предрек другие великие победы для Украины после вылета страны с Евро-2024

      Раскрыты планы главы МВД России в ООН

      Кварацхелия забил сборной Португалии на второй минуте матча Евро-2024

      Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН

      В Коми заявили об эвакуации всех пассажиров сошедшего с рельсов поезда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше