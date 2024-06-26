Косметолог дала пять советов для защиты кожи от летней жары

Косметолог Воробьева: в жару крайне важен баланс очищения и восстановления кожи

В период жары наша кожа нуждается в гораздо большем внимании, чем в другое время года. Косметолог Ирина Воробьева дала россиянам пять советов, которые позволят защитить кожу в летний зной, сообщает Life.ru.

«В жару крайне важен баланс очищения и восстановления поверхностного слоя кожи. Для этого рекомендую проводить ежедневный этап очищения: утром и вечером используйте средства для очищения с физиологическим pH. Орошайте кожу в течение дня термальной водой или средствами, которые содержат минералы», — заявила эксперт.

Она подчеркнула, что важно регулярно проводить тонизацию кожи. Для этого хорошо подойдут продукты со слабокислым pH. Эксперт добавила, что тоник с ментолом в составе принесет коже столь желанный в жару охлаждающий эффект.

Воробьева посоветовала каждый день использовать крем с высоким значением SPF. По ее словам, в зависимости от климата россиянкам стоит выбрать солнцезащитный крем с SPF фактором не ниже 30 и не выше 50.

Еще одним советом от специалиста стало включение в ежедневный уход увлажняющих масок. Косметолог сделала акцент на том, что они не только придадут лицу свежести, но и защитят от солнечных ожогов.

В заключение эксперт напомнила о важности поддержания необходимого уровня жидкости в организме в течение дня и принятии контрастного душа. Это придаст бодрости и окажет положительное влияние на общее самочувствие человека.

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