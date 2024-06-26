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12:27, 26 июня 2024Забота о себе

Россиянкам указали на причины поплывшего овала лица

Косметолог Абрамова: овал лица может поплыть из-за неправильной артикуляции

Фото: Iren_Geo / Shutterstock / Fotodom

Овал лица может поплыть из-за резкого набора веса, неправильной артикуляции и ряда других причин, рассказала врач-дерматолог, косметолог Ксения Абрамова. Их она указала в комментарии для «Ленты.ру».

По словам косметолога, главной причиной изменения формы лица является лишний вес, поскольку из-за большого количества набирающей воду жировой ткани кожа растягивается. При этом после 33-35 лет кожа постепенно теряет эластичность и даже после похудения не возвращается на место, а обвисает.

Также овал лица меняет форму при неправильной артикуляции, проблемах с прикусом, гипертонусе лицевых и шейных мышц, продолжила Абрамова. Это особенно заметно, когда при разговоре вместе с мышцами рта и нижней трети лица активно работают мышцы шеи.

Четкий контур лица не удастся сохранить и при неправильном образе жизни. У питающихся нерационально людей велик шанс нарушения обмена веществ, появления отеков, провоцирующих потерю эластичности кожи

Ксения Абрамовадерматолог, косметолог

Влияет на красоту лица даже профессия, считает собеседница «Ленты.ру». По ее словам, когда работа предполагает наклон или выдвижение головы вперед, например, у швей, парикмахеров, косметологов, постепенно развивается сутулость. «Также проблемы с овалом лица начинаются при длительном использовании гаджетов. Из-за этого шея долго находится в одном положении, линия челюсти деформируется, а мышцы и кожа обвисают», — объяснила дерматолог.

Для предотвращения изменения овала лица врач рекомендовала употреблять витамины С и А, а также проконсультироваться с косметологом для подбора оптимального ухода за кожей.

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      Вера Владзиевская
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