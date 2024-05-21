Названы провоцирующие раннее старение продукты

Дерматолог Андрян назвала сахар и фастфуд главными врагами здоровой кожи

Фастфуд и сахар — главные враги здоровой и красивой кожи, предупредила врач-дерматолог, косметолог клиники Dega Кнара Андрян. Другие провоцирующие раннее старение продукты врач назвала «Ленте.ру».

Андрян объяснила, что в большинстве случаев здоровье и красота кожи зависят от питания. «Главный враг кожи — сахар. Он провоцирует гликацию — объединение сахаров с белками и дальнейшее уплотнение коллагена. Из-за этого процесса появление морщин ускоряется», — предупредила она. Однако, по словам врача, полностью отказываться от сахара не надо, следует лишь минимизировать его присутствие в рационе. По этой же причине она рекомендовала сократить в ежедневном меню количество быстрых углеводов.

Негативно влияют на здоровье кожи и фастфуд, снеки и спиртные напитки, продолжила Андрян. Алкоголь, по словам дерматолога, провоцирует обезвоживание организма, из-за чего на лице появляется сосудистая сеточка, образуются мелкие морщины.

Также людям со склонностью к отечности не следует есть фрукты после 19:00. Они содержат фруктозу, которая тоже вытягивает воду из организма. В качестве альтернативы фруктам подойдут богатые антиоксидантами ягоды: малина, черника, смородина, клюква Кнара Андрян дерматолог, косметолог

Для поддержания здоровья кожи Андрян посоветовала употреблять достаточное количество клетчатки и белков. Причем, конкретизировала она, растительные белки не могут заменить животные. «Для здоровья кожи важно не только правильно питаться, но и вести здоровый образ жизни в целом. Нужно достаточно спать, бороться со стрессами, регулярно заниматься спортом», — подытожила врач.

Ранее дерматолог Ирина Марченко указала на самые распространенные ошибки в уходе за кожей. В частности, она предупредила, что применение кислот вызывает преждевременное старение.