Россиянкам перечислили самые опасные ошибки ухода за кожей

Дерматолог Марченко: неправильное применение кислот вызывает старение

Неправильное применение кислот, ретинола и антиоксидантов может вызвать преждевременное появление морщин, предупредила дерматовенеролог Ирина Марченко. Опасные ошибки при уходе за кожей она перечислила россиянкам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Марченко, косметические средства с кислотами, ретинолом и антиоксидантами нельзя использовать без солнцезащитного крема, особенно летом. Все эти вещества, объяснила врач, делают кожу более уязвимой перед ультрафиолетовым излучением, поэтому без дополнительной защиты возрастает риск ожогов и появления признаков старения на коже.

Еще одной частой ошибкой дерматолог назвала применение скрабов и мочалок. По ее словам, оба средства оставляют на коже механические повреждения и микротравмы, в которые может попасть инфекция. Кроме того, Марченко считает мочалки негигиеничными, так как на них скапливаются частички кожи, которые являются хорошей средой для развития бактерий.

Врач также указала на то, что нельзя забывать время от времени мыть и обрабатывать кисти для макияжа в дезинфицирующем растворе. По ее словам, это поможет избежать высыпаний на коже. Еще одна распространенная ошибка, продолжила Марченко, — это не смывать макияж перед сном. «Остатки макияжа задерживают кожное сало, делая его более густым, что приводит к закупориванию пор, гиперкератозу, а значит, к большему количеству комедонов и воспалительных элементов», — рассказала дерматолог.

Наконец, Марченко посоветовала забыть о масках из подручных ингредиентов. По ее словам, польза таких средств сомнительна, зато велика вероятность получить аллергическую реакцию или инфекцию. Кроме того, по словам врача, фрукты и овощи обрабатывают различными химикатами, поэтому результат после их применения может быть непредсказуемым.

Ранее врач-косметолог Сана Садик посоветовала для хорошего тонуса кожи регулярно употреблять в пищу тушеное мясо. По ее словам, в этом блюде много коллагена, необходимого для поддержания здоровой и молодой внешности.