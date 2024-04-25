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14:33, 25 апреля 2024Забота о себе

Россиянкам перечислили самые опасные ошибки ухода за кожей

Дерматолог Марченко: неправильное применение кислот вызывает старение

Фото: Elisa Photography / Unsplash

Неправильное применение кислот, ретинола и антиоксидантов может вызвать преждевременное появление морщин, предупредила дерматовенеролог Ирина Марченко. Опасные ошибки при уходе за кожей она перечислила россиянкам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Марченко, косметические средства с кислотами, ретинолом и антиоксидантами нельзя использовать без солнцезащитного крема, особенно летом. Все эти вещества, объяснила врач, делают кожу более уязвимой перед ультрафиолетовым излучением, поэтому без дополнительной защиты возрастает риск ожогов и появления признаков старения на коже.

Еще одной частой ошибкой дерматолог назвала применение скрабов и мочалок. По ее словам, оба средства оставляют на коже механические повреждения и микротравмы, в которые может попасть инфекция. Кроме того, Марченко считает мочалки негигиеничными, так как на них скапливаются частички кожи, которые являются хорошей средой для развития бактерий.

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Врач также указала на то, что нельзя забывать время от времени мыть и обрабатывать кисти для макияжа в дезинфицирующем растворе. По ее словам, это поможет избежать высыпаний на коже. Еще одна распространенная ошибка, продолжила Марченко, — это не смывать макияж перед сном. «Остатки макияжа задерживают кожное сало, делая его более густым, что приводит к закупориванию пор, гиперкератозу, а значит, к большему количеству комедонов и воспалительных элементов», — рассказала дерматолог.

Наконец, Марченко посоветовала забыть о масках из подручных ингредиентов. По ее словам, польза таких средств сомнительна, зато велика вероятность получить аллергическую реакцию или инфекцию. Кроме того, по словам врача, фрукты и овощи обрабатывают различными химикатами, поэтому результат после их применения может быть непредсказуемым.

Ранее врач-косметолог Сана Садик посоветовала для хорошего тонуса кожи регулярно употреблять в пищу тушеное мясо. По ее словам, в этом блюде много коллагена, необходимого для поддержания здоровой и молодой внешности.

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      Екатерина Улитина
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