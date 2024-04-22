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09:32, 22 апреля 2024Забота о себе

Врач подсказала простые средства для предотвращения дряблости кожи

Косметолог Садик призвала есть жирную пищу для предотвращения обвисания кожи

Фото: Hanna Postova / Unsplash

Врач-косметолог Сана Садик дала пять простых рекомендаций для предотвращения обвисания и дряблости кожи. Ее советы опубликовал таблоид The Sun.

Первым средством Садик назвала жирную пищу. Она призвала регулярно употреблять цельное молоко хорошего качества, сливочное масло и жирный греческий йогурт. Кроме того, врач посоветовала отказаться от подсолнечного масла и заменить его на кокосовое.

Вторым пунктом ухода за кожей Садик считает спорт. По ее словам, кожа всегда лучше выглядит, если у человека крепкий скелет и развитая мускулатура. «Любая физическая активность будет полезна, но наиболее эффективными являются занятия аэробикой в бассейне», — подсказала эксперт.

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Также Садик рекомендовала регулярно есть тушеное мясо и желе. Она объяснила, что в обоих блюдах содержится желатин, который является строительным блоком для коллагена. В качестве еще одного средства для сохранения моложавой внешности специалистка выделила еженедельную баню или сауну. Она утверждает, что при высоких температурах улучшается кровообращение и в кожу поступает больше питательных веществ.

В заключение специалистка посоветовала регулярно делать массаж и проводить чистку лица. По ее словам, такие процедуры помогают привести в движение лимфатическую систему и улучшают состояние кожи.

Ранее врач-диетолог Татьяна Мещерякова назвала самые распространенные ошибки худеющих. По ее словам, зачастую не получается сбросить лишний вес из-за слишком строгих диет.

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      Екатерина Улитина
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