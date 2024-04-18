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19:32, 18 апреля 2024Забота о себе

Худеющих к лету россиян предостерегли от трех ошибок

Диетолог Мещерякова: при похудении не нужно отказываться от жиров

Фото: i yunmai / Unsplash

Следование строгим диетам и длительным детокс-программам не помогают похудеть, заверила врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова. В комментарии для «Ленты.ру» она предостерегла худеющих к лету россиян от этих и других ошибок.

По словам Мещеряковой, люди, стремящиеся похудеть к лету за короткое время, совершают три основные ошибки: резко начинают диету, всеми силами пытаются очистить организм детокс-программами и отказываются от жиров. Однако делать этого не нужно.

Она заверила, что экстремальные диеты неполезны в любое время года. Но весной они особенно опасны, так как в этот сезон у многих обостряются хронические заболевания (гастрит, панкреатит, болезни печени).

Любая экстремальная диета или отказ от ряда продуктов — это стресс для ослабленного после зимы организма. Весной к любым быстрым диетам нужно подходить крайне осторожно, а лучше их вообще избегать. Дайте возможность организму восстановиться после зимы, а летом, если хочется, переходите к сокам, фруктам и овощам

Татьяна Мещеряковаврач-диетолог

При разумном подходе детокс-программы полезны и эффективны, продолжила собеседница «Ленты.ру». Однако когда человек после зимы пытается провести одну за другой детокс-программу в надежде быстро похудеть, это может привести к обострению хронических заболеваний, либо к развитию новых проблем (аллергия, кожные высыпания, гастрит, гормональные нарушения).

Детокс-диета не является полноценным сбалансированным питанием, поэтому придерживаться ее можно лишь короткое время

Также в стремлении избавиться от лишних килограммов нельзя отказываться от жирной пищи, сказала диетолог. «Качественные жиры необходимы организму. Они содержатся в растительных нерафинированных маслах, орехах, семечках и семенах, рыбе и молочной продукции», — объяснила Мещерякова.

Более того, большая часть витаминов, являются жирорастворимыми (А, D, Е, К). Именно жиры, отметила специалистка, позволяют организму их полноценно усвоить.

Резкий отказ от жиров может привести к замедлению обменных процессов, снижению всасывания витаминов и синтеза гормонов, а также к быстрому срыву любой диеты из-за отсутствия чувства насыщения

Напоследок Мещерякова рекомендовала не практиковать жесткие диеты, а пересмотреть подход к питанию. «Здоровый и разнообразный рацион без фастфуда, сладостей, газировки и переедания худеть быстрее и эффективнее любых диет. Чтобы весной сбросить лишнее, нужно снизить калорийность рациона на 15-20 процентов от нормы. Больше спите и гуляйте на свежем воздухе», — подытожила врач.

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Ранее Мещерякова перечислила продукты, с которыми мандарины сочетаются хуже всего. Первым несовместимым с цитрусовыми продуктом она назвала молоко.

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      Вера Владзиевская
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