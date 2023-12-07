Названы несовместимые с мандаринами продукты

Эксперт по питанию Мещерякова: мандарины не сочетаются с мясом и молоком

Чтобы не навредить кишечнику, лучше всего употреблять мандарины отдельно и не сочетать их с другими блюдами, считает эксперт по питанию Татьяна Мещерякова. Продукты, с которыми цитрусовые сочетаются хуже всего, она перечислила в беседе с «Известиями».

Первым несовместимым с мандаринами продуктом Мещерякова назвала молоко. По ее словам, молочный белок казеин в сочетании с фруктовыми кислотами может вызвать повышенное газообразование. Также она не рекомендовала есть мандарины вместе с любыми видами мяса, поскольку такое сочетание способно запустить гнилостные процессы в кишечнике.

Лучше не совмещать мандарины и алкогольные напитки — алкоголь повышает проницаемость сосудистой стенки и может спровоцировать аллергические реакции Татьяна Мещерякова эксперт по питанию

Мещерякова отметила, что мандарины допустимо есть вместе с некрахмалистыми овощами, зеленью и кисломолочными продуктами — творогом, сыром или сметаной. Оптимальное время для цитрусовых, продолжила эксперт, — утренние и дневные часы. При этом людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта от цитрусовых стоит воздерживаться, считает Мещерякова, так как они способны провоцировать обострение воспалительных процессов.

Ранее врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что в день допустимо съедать до пяти мандаринов. Она подчеркнула, что лучше разделить дневную норму на несколько приемов.