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10:50, 26 июня 2024Мир

Макрон стал токсичным

Bloomberg: Макрон стал токсичным для своих ближайших союзников

Фото: Yves Herman / Reuters

Ближайшие союзники президента Франции Эммануэля Макрона могут отдалиться от него, поскольку его образ стал токсичным на фоне ослабления позиций его партии «Возрождение» и непопулярности в преддверии досрочных выборов в парламент. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

«Даже некогда верные союзники — такие тяжеловесы, как министр финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь — держатся на расстоянии», — говорится в материале.

Как отмечает издание, проблема с тем, как заставить французского лидера вести себя сдержанно, становится все более актуальной по мере того, как его поведение становится «хаотичным». Это одна из причин того, почему большинство проправительственных кандидатов не включили изображение Макрона в свои предвыборные плакаты и листовки.

«Да, есть неприятие президента», — подтвердил бывший премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

Уточняется, что Макрон поклялся, независимо от того, «насколько сильно его изобьют», оставаться на президентском посту до истечения его срока в 2027 году. «Однако некоторые наблюдатели начинают подвергать сомнению это предположение, учитывая, насколько непредсказуемым он был», — заключили в публикации.

Ранее президент Франции заявил, что стране угрожает внутренний конфликт из-за политики как правых, так и левых сил, которые «впадают в крайности». По его словам, крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен разделяет людей и подталкивает их к гражданской войне.

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      Дарья Балацкая
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