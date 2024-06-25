Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции

Макрон предупредил об угрозе начала гражданской войны во Франции

Франции угрожает гражданская война из-за политики как правых, так и левых сил, которые «впадают в крайности». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире BFM TV.

По его словам, крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен «отсылает людей к религии или происхождению, поэтому она разделяет и подталкивает к гражданской войне». В то же время «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, которая вошла в объединение левых под названием «Новый народный фронт», предлагает «свою форму коммунитаризма, за которой также стоит гражданская война, потому что она отсылает людей исключительно к их принадлежности, будь то религиозной или общинной», объяснил Макрон.

Он призвал французов «не соблазняться» двумя крайностями, которые предполагают быстрое решение волнующих общество проблем, а подождать два-три года и быть «намного тверже, намного сильнее везде, где республика не находится на грани безопасности и безнаказанности».

Ранее Макрон заявил, что готов продолжить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что не общался с российским коллегой в последние месяцы, но не исключает такой возможности в будущем.