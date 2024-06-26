Майли Сайрус удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Американская актриса и певица Майли Сайрус кардинально сменила имидж и удивила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

31-летняя исполнительница была замечена на прогулке вместе с возлюбленным, барабанщиком Максом Морандо. Знаменитость запечатлели в черных брюках, красной футболке и с кожаной сумкой на плече. Кроме того, на ней были солнцезащитные очки.

На размещенных кадрах видно, что звезда «Ханны Монтаны» отказалась от светлых волос, перекрасив их в каштановый цвет, сделала многослойную стрижку и челку.

Читатели портала оценили обновленный образ кумира, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «На этих фотографиях ее волосы выглядят в 100 раз лучше, чем за последние 10 лет», «Я думаю, что этот цвет волос ей очень идет», «Она очень красивая с такой прической», «Обожаю ее новую прическу!», «С таким цветом волос она как будто помолодела», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Сайрус снялась в откровенных образах для журнала W Magazine. Певица позировала перед фотографом в одной юбке темно-коричневого цвета с высокой посадкой и песочным поясом.