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09:24, 26 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали аномальное начало июля

Вильфанд: в Москве июль начнется с аномальной жары

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москве июль начнется с аномально высоких температур, потепление ждет жителей столицы на текущей неделе. О погоде в начале следующего месяца москвичам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, в течение недели температура воздуха повысится на семь-восемь градусов, а на выходных, 29 и 30 июня, окажется на три-четыре градуса выше нормы. «В понедельник, по предварительным расчетам, на пять градусов выше нормы, то есть июль начнется с жаркой погоды», — добавил Вильфанд.

Уточняется, что теплеть будет постепенно. В среду, 26 июня, температура сохранится на уровне 19-24 градусов. В четверг столбики термометров в столице поднимутся до плюс 24-26 градусов, а пятницу — до 27-29 градусов. «В субботу аналогичная ситуация, а в воскресенье уже по Московскому региону 26-31 градус», — рассказал метеоролог.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова опровергла, что в выходные Москву ожидает 33-градусная жара.

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      Александра Качан
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