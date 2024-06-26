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15:44, 26 июня 2024Экономика

Москвичей предупредили о возвращении жары

Синоптик Позднякова: к выходным в Москву вернется жаркая погода

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

К выходным, 29 и 30 июля, в Москву вернется жаркая летняя погода. Об этом предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

По словам синоптика, пока что город пребывает под влиянием атмосферного фронта — вероятны кратковременные дожди. С четверга, 27 июня, осадков уже будет меньше, а с пятницы начнется сухая погода.

Днем в четверг воздух прогреется до плюс 23-25 градусов Цельсия, в пятницу и субботу — до плюс 25-27 градусов, а в воскресенье — до 27-29 градусов. «Это хорошо, потому что практически неделю у нас температура воздуха в столичном регионе держится чуть ниже климатической нормы, а тут она выйдет на норму. И может быть, уже в последний день месяца даже превысит климатическую норму. То есть жаркое лето в столичный регион возвращается», — подчеркнула Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам аномальное начало июля. По прогнозу метеоролога, в понедельник, 1 июля, температура воздуха окажется на пять градусов выше климатической нормы.

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      Нина Ташевская
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