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05:00, 26 июня 2024Забота о себе

Мужчина изменил жене и нашел неожиданное оправдание своему поступку

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Мужчина изменил жене с ее сестрой-близнецом и заявил, что пошел на это ради семьи. О его неожиданном оправдании обманутая супруга рассказала в TikTok, пишет Daily Star.

По словам женщины, недавно она узнала, что муж и ее сестра-близнец приготовили ей необычный сюрприз: они решили зачать ребенка и отдать ей. По их задумке, уточнила женщина, это должно было обрадовать ее, так как последние шесть лет она безуспешно пыталась забеременеть. «Он говорит, что все происходящее — нормально, потому что похоже на суррогатное материнство и генетически это мой ребенок. Сестра тоже считает, что в этом нет ничего страшного», — пожаловалась автор видео.

Более того, по словам женщины, муж отказался считать интимную связь с ее сестрой изменой. Он объявил, что генетически и визуально они совершенно одинаковые.

Пользователи социальной сети посоветовали пользовательнице прекратить общаться с супругом и сестрой, так как роман между ними не имеет ничего общего с суррогатным материнством и заботой о благополучии семьи.

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      Алиса Дмитриева
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