Мужчина изменил жене и нашел неожиданное оправдание своему поступку

Мужчина изменил жене с ее сестрой-близнецом и заявил, что пошел на это ради семьи. О его неожиданном оправдании обманутая супруга рассказала в TikTok, пишет Daily Star.

По словам женщины, недавно она узнала, что муж и ее сестра-близнец приготовили ей необычный сюрприз: они решили зачать ребенка и отдать ей. По их задумке, уточнила женщина, это должно было обрадовать ее, так как последние шесть лет она безуспешно пыталась забеременеть. «Он говорит, что все происходящее — нормально, потому что похоже на суррогатное материнство и генетически это мой ребенок. Сестра тоже считает, что в этом нет ничего страшного», — пожаловалась автор видео.

Более того, по словам женщины, муж отказался считать интимную связь с ее сестрой изменой. Он объявил, что генетически и визуально они совершенно одинаковые.

Пользователи социальной сети посоветовали пользовательнице прекратить общаться с супругом и сестрой, так как роман между ними не имеет ничего общего с суррогатным материнством и заботой о благополучии семьи.

Ранее эксперт по отношениям Колин Нолан дала совет 50-летней медсестре, которой изменили сначала первый, а затем и второй муж. По мнению специалистки, не надо искать причину произошедшего в себе, так как мужчины сами решили поступить таким образом.