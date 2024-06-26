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13:50, 26 июня 2024Экономика

На российский рекрутинговый сервис подали в суд из-за негативных отзывов о работодателе

«Микросан» подал иск к HeadHunter из-за негативных отзывов о работодателе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российская компания-поставщик электронных компонентов «Микросан» из Новосибирска подала в суд на сервис Dream Job из-за негативных отзывов. Об этом со ссылкой на картотеку арбитражных дел пишет РБК.

Иск к принадлежащему рекрутинговому сервису HeadHunter сайту с отзывами сотрудников был подан в марте в связи с «защитой исключительных прав на товарный знак». Уже в начале мая «Микросан» обратилась в суд повторно, потребовав от HeadHunter удалить с сайта hh.ru ссылку на отзывы о себе с Dream Job.

Источники издания сообщили, что претензии компании связаны с порочащими комментариями, опубликованными на порталах. При этом на данный момент рейтинг «Микросан» на Dream Job составляет 4,7 из 5, у фирмы есть только один отзыв. Другой собеседник РБК, знакомый с ситуацией, рассказал, что раньше на сайте HeadHunter у работодателя был рейтинг, однако компания самостоятельно скрыла его и теперь требует удалить стандартное пояснение сайта об этом.

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Для HeadHunter судебный спор станет первым подобным делом, а «Микросан» в прошлом году уже подавал иск в Роскомнадзор из-за негативных отзывов на сайте antijob.net. Суд согласился с требованием ограничить доступ к публикациям, однако затем территориальное управление Роскомнадзора подало апелляцию на это решение, и сейчас мнения сотрудников доступны к просмотру.

Ранее специалист по работе с молодежью центра «Профессии будущего» Владимир Кравцов назвал признаки работодателя, который может быть мошенником. Он отнес к ним завышенную, по сравнению со средней по рынку, предлагаемую заработную плату, отсутствие информации о компании в открытых источниках и требование оплатить услуги для трудоустройства.

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