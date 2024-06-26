На Западе назвали определяющую ключевые должности в ЕС страну

Италия захотела получить главную роль в назначении на ключевые должности ЕС

Италия намерена сыграть главную роль в назначении на ключевые должности в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Сделка предусматривает выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Европейской комиссии, и тогда она будет вести переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Мелони должна будет решить, кого выдвинуть на должность, а фон дер Ляйен — выбирать конкретную роль», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что лидеры шести государств-членов Евросоюза, представляющих крупнейшие политические группы Европы, согласились поддержать кандидата, выбранного Италией, в качестве одного из исполнительных вице-президентов.

Ранее лидеры стран-членов ЕС договорились назначить Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

