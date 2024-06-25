Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:45, 25 июня 2024Мир

Лидеры ЕС договорились назначить Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

DPA: лидеры ЕС договорились назначить Урсулу фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) договорились назначить Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники.

«Лидеры ЕС, которые ведут переговоры о высокопоставленных должностях в блоке, договорились выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на должность председателя Еврокомиссии», — говорится в сообщении агентства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить фон дер Ляйен, поскольку прошедшие пять лет стали худшими в истории Евросоюза. По его словам, Европа нуждается в более эффективном руководстве.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова. Совбез России назвал это ничтожным сотрясанием воздуха

      Замедленный бой оленей попал на видео

      Протестующие в Кении ворвались в здание парламента

      В российском регионе сбили воздушный шар ВСУ

      В России сжегший заживо задержанного экс-глава угрозыска ушел из колонии на СВО

      В США назвали разговоры о снижении ставки преждевременными

      Tesla назвала стоимость своих роботов-гуманоидов

      Домохозяйкам назвали домашнее средство для чистки окон

      Премьер Эстонии станет главой евродипломатии

      Противопожарная система сгоревшего во Фрязино здания устарела и работала частично

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше