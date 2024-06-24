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09:29, 24 июня 2024Мир

Орбан назвал причину препятствия назначению фон дер Ляйен на второй срок на пост главы ЕК

Орбан: фон дер Ляйен надо сместить с поста главы ЕК из-за низкой эффективности
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Урсула фон дер Ляйен имеет «низкую эффективность» на посту главы Еврокомиссии (ЕК). Причину препятствия ее назначению на второй срок назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke, сообщает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

Венгерский премьер призвал сменить фон дер Ляйен, поскольку прошедшие пять лет стали худшими в истории Европейского союза (ЕС). По его словам, успехи Еврокомиссии и брюссельской элиты слабые, что показали выборы в Европарламент. Однако он подчеркнул, что изменений достичь не удалось из-за того, что в ЕС существует структурная проблема.

«"Зеленая" трансформация является совершенно провальным менеджментом, миграционный пакет не решает проблемы», — заявил он.

Глава венгерского правительства отметил, что Европа нуждается в более эффективном руководстве. Он уточнил, что в блоке достаточно талантливых политиков, которые могут это делать, но не стал раскрывать их имена.

Ранее Орбан заявил, что если бы канцлером Германии оставалась Ангела Меркель, то конфликта на Украине бы не было. Он заверил, что ЕС изолировали бы конфликт, а не интернационализировали бы его.

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      Дарья Балацкая
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