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08:55, 24 июня 2024Мир

Орбан раскрыл сценарий конфликта на Украине при Меркель

Орбан: если бы канцлером ФРГ оставалась Меркель, конфликта на Украине не было бы

Фото: Marton Monus / Reuters

Если бы канцлером ФРГ оставалась Ангела Меркель, то конфликта на Украине бы не было. Такой сценарий раскрыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke, его слова приводит газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

«Они сделали бы то же самое, что и после Крыма: изолировали бы конфликт, а не интернационализировали бы его», — заявил политик.

При этом Орбан отметил, что единственный человек, способный завершить конфликт на Украине — бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что в настоящее время Европе нужны такие политики, как Трамп, «которые встряхнут систему».

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      Семен Александров
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