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22:03, 26 июня 2024Интернет и СМИ

На Западе раскрыли последствия для солдат ВСУ при попытке сдаться

Ирландский журналист Боуз: солдат ВСУ расстреливают при попытке сдаться

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся сдаться или отступить, расстреливают. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Их избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки. Если они попытаются сдаться или отступить, их расстреляют», — написал он.

Боуз добавил, что политика президента Украины Владимира Зеленского является диктаторской. По словам журналиста, каждую неделю в стране воруют тысячи мужчин и отправляют на фронт без их согласия.

Ранее журналисты The New York Times написали, что от мобилизации скрываются десятки тысяч украинцев. Одной из причин нежелания украинских мужчин воевать они называют то, что бойцов ВСУ отправляют на фронт без достаточной подготовки.

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      Марина Совина
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