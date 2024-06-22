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04:57, 22 июня 2024Бывший СССР

Названо число скрывающихся от мобилизации украинцев

NYT: десятки тысяч украинцев скрываются от мобилизации

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Десятки тысяч украинцев скрываются от мобилизации в стране, так как не хотят участвовать в конфликте. Такое число назвали журналисты американской газеты The New York Times (NYT).

По данным газеты, количество участников групп в соцсетях, где предупреждают о мобилизации, насчитывает «десятки тысяч» человек. Одна из причин нежелания украинских мужчин сражаться заключается в том, что бойцов ВСУ отправляют на фронт без достаточной подготовки. Кроме того, военные аналитики утверждают, что из-за недостатка подготовки украинские солдаты не могут удерживать позиции.

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Некоторые укрывающиеся от мобилизации мужчины также рассказали, что стали передвигаться исключительно на такси, чтобы не попасться военкомам на улице.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Торецка Донецкой народной республики (ДНР). Парламентарий обвинила в случившемся генерала Юрия Содоля, командующего объединенными силами ВСУ.

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      Маргарита Пименова
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