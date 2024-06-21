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18:46, 21 июня 2024Бывший СССР

На Западе рассказали о прячущихся от военкомов украинцах

NYT: многие украинцы боятся мобилизации и прячутся от военкомов

Фото: Cody Doherty / Unsplash

Многие мужчины на Украине боятся мобилизации, из-за чего прячутся от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в своих домах. Об этом рассказали журналисты New York Times (NYT) со ссылкой на слова избегающих призыва украинцев.

«Многие люди... скрываются, опасаясь, что призыв на военную службу является билетом в один конец на линию фронта», — говорится в тексте статьи. Некоторые укрывающиеся от мобилизации мужчины также рассказали, что теперь передвигаются исключительно на такси, чтобы не попасться военкомам на улице.

По словам собеседников издания, они опасаются мобилизации из-за страха за свою жизнь и нехватки подготовки. Они также отметили, что выступают против мобилизации из-за слишком жестких мер призыва. 28-летний веб-дизайнер из Львова по имени Андрей, с которым пообщались журналисты, отметил, что целыми днями не выходит из квартиры, полагаясь на то, что его друг привезет ему еду. Оказываясь вне дома мужчина носит электронный браслет с кнопкой SOS, в случае нажатия которой родственники узнают, где он находится.

Ранее глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о невозможности провести мобилизацию в стране из-за «просадки» фронта. По его словам, Украина для начала должна подготовить замену действующим частям, а те люди, которые сейчас проходят подготовку, будут готовы через несколько месяцев.

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      Александр Курбатов
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