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18:37, 26 июня 2024Мир

Названа причина постепенного отказа НАТО от помощи ВСУ

Bloomberg: НАТО начинают отказываться от помощи Киеву из-за неуверенности в ВСУ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Страны НАТО постепенно начинают отказываться от военной помощи Киеву из-за неуверенности в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и их способности переломить ситуацию на поле боя. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Некоторые союзники опасаются формализовать обещание с конкретной цифрой и просто хотят пообещать продолжить тот же уровень поддержки», — указывает издание.

Как отмечают на условиях анонимности собеседники Bloomberg, главную сложность представляет необходимость регулярно заниматься переоценкой прогнозируемых затрат на военную помощь в зависимости от ситуации на фронте, которая развивается непредсказуемо.

Ранее послы стран — участниц Североатлантического альянса утвердили действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО. Рютте зарекомендовал себя сторонником принятой НАТО политики сдерживания Москвы и заявлял, что будет последовательно выступать за укрепление границ альянса «перед лицом российской угрозы» и за продолжение военной помощи Украине.

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      Виктория Кондратьева
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