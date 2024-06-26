Названа причина постепенного отказа НАТО от помощи ВСУ

Bloomberg: НАТО начинают отказываться от помощи Киеву из-за неуверенности в ВСУ

Страны НАТО постепенно начинают отказываться от военной помощи Киеву из-за неуверенности в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и их способности переломить ситуацию на поле боя. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Некоторые союзники опасаются формализовать обещание с конкретной цифрой и просто хотят пообещать продолжить тот же уровень поддержки», — указывает издание.

Как отмечают на условиях анонимности собеседники Bloomberg, главную сложность представляет необходимость регулярно заниматься переоценкой прогнозируемых затрат на военную помощь в зависимости от ситуации на фронте, которая развивается непредсказуемо.

Ранее послы стран — участниц Североатлантического альянса утвердили действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО. Рютте зарекомендовал себя сторонником принятой НАТО политики сдерживания Москвы и заявлял, что будет последовательно выступать за укрепление границ альянса «перед лицом российской угрозы» и за продолжение военной помощи Украине.