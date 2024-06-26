Reuters: новым генсеком НАТО утвердили Марка Рютте, он займет пост 1 октября

Послы стран — участниц Североатлантического альянса утвердили действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО. Официально Рютте станет генсеком 1 октября этого года.

Согласно информации источников Reuters, союзники по НАТО выбрали Рютте за его «ярко выраженные атлантистские позиции» и «стремление к всестороннему консенсусу в решениях», затрагивающих всех членов альянса.

Перед вступлением в должность генсека НАТО Рютте покинет пост премьера Нидерландов в июле и уйдет в отпуск на три месяца.

Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте является премьер-министром Нидерландов с 14 октября 2010 года, что делает его одним из самых «долгоживущих» европейских политиков, до 2023 года также был лидером европейской праволиберальной «Народной партии за свободу и демократию».

Рютте избегает публичной жизни и расслабляется, играя на пианино и посещая оперу. Новейшим смартфонам будущий генсек предпочитает старый «Нокиа», потому что «на нем удобнее отправлять сообщения». Холост и бездетен. «Трудоголик Рютте давно ездит на работу на велосипеде — привычка, от которой ему, возможно, вскоре придется отказаться», — описали его повседневную жизнь обозреватели WSJ.

Он строит консенсус, и это прежде всего работа генерального секретаря, у которого есть лишь только сила убеждения и лидерства, чтобы продвигать альянс вперед Иво Даалдер бывший постпред США при НАТО

Рютте также известен тем, что стал одним из немногих политиков, который открыто выступал против мер бывшего президента США Дональда Трампа по ограничению торговли с ЕС, между тем поддерживая позицию американского лидера по росту расходов на оборону среди европейских членов НАТО.

«Главная мысль Трампа заключалась в том, что мы тратили недостаточно. Он был прав», — признал сам Рютте в январе этого года.

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При Рютте Нидерланды превысили требуемый НАТО порог военных расходов в 2 процента от ВВП страны, а также был одним из инициаторов создания международной коалиции для предоставления Киеву боевых самолетов F-16 и тренировки украинских пилотов. Помимо этого, при его премьерстве Нидерланды поставляли Украине артиллерийское вооружение, дроны и амуницию.

Как изменится политика НАТО к России и Украине?

Рютте является сторонником принятой НАТО политики сдерживания России и ранее заявлял, что будет последовательно выступать за укрепление границ альянса «перед лицом российской угрозы» и за продолжение военной помощи Украине.

Крайне важно, чтобы НАТО сохраняло сдерживание, чтобы мы все понимали, что эта граница стран Балтии и других стран на восточном фланге с Белоруссией и Россией является нашей коллективной границей... Прежде всего, это означает, что все мы тратим не менее двух процентов ВВП на оборону. Это означает также усиление защиты восточного фланга Марк Рютте будущий генсек НАТО

«В качестве главы НАТО он будет играть ключевую роль в мобилизации уставших союзников для продолжения поддержки раздираемой войной Украины, одновременно находя тонкую линию в отношении стремления Киева к вступлению [в состав НАТО]», — предположили обозреватели французской газеты Le Monde.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте в Берлине на саммите по восстановлению Украины. Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Он ярый критик России и лично президента Владимира Путина. Когда Рютте станет у руля НАТО, альянс, скорее всего, возьмет курс на дальнейшую эскалацию и увеличение военных расходов, что неизбежно приведет к еще большему обострению конфликта на Украине», — предрек в беседе с «Лентой.ру» эксперт управления международного сотрудничества ГУУ и политолог Александр Рудой.

С подобной оценкой согласна и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая ранее заявила, что Рютте «лишь должен озвучивать то, что вырабатывается за океаном, то, что направляется, то, что является продуктом в первую очередь англосаксонского глубинного государства» и «не является фигурой, которая вырабатывает политику и влияет на решения».

В отношении Европы, НАТО, Украины ничего не изменится. Это очевидно Марк Рютте будущий генсек НАТО

Что станет с предыдущим генсеком Столтенбергом?

Действующий генсек альянса Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще в 2018 году, но представители НАТО за неимением лучшей кандидатуры продлевали его полномочия четыре раза.

В прошлом году должность генсека НАТО, помимо Рютте, пророчили экс-министру обороны Великобритании Бену Уоллесу и председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Ближайший соперник Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, и вовсе отозвал свою кандидатуру в ходе согласования кандидатов на должность генсека.

Сам Столтенберг после ухода с должности генсека планировал вернуться на родину в Норвегию. В феврале 2022 года правительство страны утвердило Столтенберга на пост главы Центробанка Норвегии на период в шесть лет, его полномочия официально начнутся после отставки с поста генерального секретаря НАТО.