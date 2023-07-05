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02:50, 5 июля 2023Мир

Стало известно об отказе Уоллесу в должности главы НАТО

The Telegraph: США отклонили кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО из-за поддержки Киева
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Caroline Chia / Reuters

США отклонили кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность генсека НАТО из-за чрезмерной поддержки Киева со стороны британского оборонного ведомства. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Уоллес был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но в отношениях с Вашингтоном «существовала значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины».

Уточняется, что в Белом доме настаивают на том, чтобы главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен назначили следующим генсеком НАТО после ухода Столтенберга.

Ранее стало известно, что действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту до 1 октября 2024 года. Информацию подтвердил и сам глава альянса.

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    Юлия Мискевич
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