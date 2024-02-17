Нидерланды призвали Европу прекратить ныть из-за возможной победы Трампа

Премьер Нидерландов призвал Европу прекратить ныть из-за возможной победы Трампа

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попросил Европу не ныть из-за возможной победы на выборах президента США бывшего американского лидера Дональда Трампа. Его слова передает РИА Новости.

Рютте призвал европейские страны прекратить «ныть и стонать» в ходе выступления на Мюнхенской конференции. «Прекратите ныть и стонать из-за Трампа. Мы не тратим больше средств на оборону или наращиваем производство боеприпасов только потому, что Трамп может снова прийти к власти», — сказал премьер Нидерландов.

Он также подчеркнул, что имя будущего президента США и возможность победы Трампа зависит от выбора американцев, а Европе придется работать с тем «кто появится на сцене». По словам Рютте, налаживать работу с любым лидером США — в интересах европейских государств. «Это нытье насчет Трампа я слышу постоянно в последние дни. Давайте уже прекратим это», — добавил премьер-министр.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах в 2024 году он сможет добиться того, чтобы страны вновь начали уважать Соединенные Штаты. «За 3,5 года президентства продажного Джо Байдена мир столкнулся с нищетой и разрушениями. США больше не уважают в мире из-за некомпетентности Байдена», — отметил он. Политик подчеркнул, что лишь ему будет под силу привнести мир, процветание и стабильность