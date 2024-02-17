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15:41, 17 февраля 2024Мир

Нидерланды призвали Европу прекратить ныть из-за возможной победы Трампа

Премьер Нидерландов призвал Европу прекратить ныть из-за возможной победы Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попросил Европу не ныть из-за возможной победы на выборах президента США бывшего американского лидера Дональда Трампа. Его слова передает РИА Новости.

Рютте призвал европейские страны прекратить «ныть и стонать» в ходе выступления на Мюнхенской конференции. «Прекратите ныть и стонать из-за Трампа. Мы не тратим больше средств на оборону или наращиваем производство боеприпасов только потому, что Трамп может снова прийти к власти», — сказал премьер Нидерландов.

Он также подчеркнул, что имя будущего президента США и возможность победы Трампа зависит от выбора американцев, а Европе придется работать с тем «кто появится на сцене». По словам Рютте, налаживать работу с любым лидером США — в интересах европейских государств. «Это нытье насчет Трампа я слышу постоянно в последние дни. Давайте уже прекратим это», — добавил премьер-министр.

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