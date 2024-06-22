Политолог Рудой предрек обострение конфликта на Украине при новом генсеке НАТО

Будущий генеральный секретарь НАТО, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте олицетворяет собой мечту любого политика, считает эксперт управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой. В беседе с «Лентой.ру» он описал личность единственного кандидата на пост главы альянса, а также предсказал курс организации под его руководством.

Политолог сообщил, что Рютте 57 лет, и он возглавляет правительство Нидерландов с конца 2010 года. В 2021 году его правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) ожидаемо выиграла парламентские выборы, и Рютте сформировал правительство в четвертый раз. Его срок бессменного нахождения у власти стал в истории Нидерландов самым длительным, отметил собеседник «Ленты.ру».

Эксперты считают, что его политическому успеху способствует стиль обычного человека и называют его «господин обыкновенный». Стараясь не отличаться от рядовых жителей Амстердама, он ездит на работу на велосипеде. Можно сказать, что Рютте олицетворяет собой мечту любого политика: избиратели не могут представить на его месте кого-то другого, а его серьезные противники этого просто не хотят Александр Рудой эксперт-международник ГУУ

По словам эксперта, премьер считает себя «счастливым холостяком», а на вопросы о семейной жизни отвечает, что когда-нибудь у него будут жена и дети, но он счастлив тем, как живет сейчас. Новейшим смартфонам он предпочитает старый «Нокиа», потому что на нем ему удобнее отправлять сообщения.

При Рютте Нидерланды превысили требуемый НАТО порог военных расходов в 2 ВВП, обратил внимание Рудой. Так, Украине были поставлены артиллерийское вооружение, дроны и амуниция. Кроме того, по инициативе политика была создана международная коалиция для предоставления Киеву боевых самолетов F-16 и тренировки украинских пилотов. Собеседник «Ленты.ру» также рассказал, что в Рютте подписал с властями Украины соглашение о безопасности, рассчитанное на 10 лет. Оно предусматривает военную помощь, развитие оборонной промышленности и обеспечение кибербезопасности.

«Он ярый критик России и лично президента Владимира Путина. Когда Рютте станет у руля НАТО, альянс, скорее всего, возьмет курс на дальнейшую эскалацию и увеличение военных расходов, что неизбежно приведет к еще большему обострению конфликта на Украине», — предрек политолог.

Ранее стало известно, что новым генсеком НАТО станет уходящий в отставку премьер-министр НАТО Марк Рютте. По данным Politico, все 32 члена блока согласились с его кандидатурой. Политик должен сменить нынешнего главу альянса Йенса Столтенберга на посту в начале октября 2024 года.

Ожидается, что Рютте возьмет на себя руководство альянсом «в критический момент», чуть более чем за месяц до президентских выборов в США, которые «потенциально могут повлиять на судьбу военного блока».