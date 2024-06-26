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11:21, 26 июня 2024Мир

Рютте утвердили в качестве нового генсека НАТО

Послы НАТО утвердили премьера Нидерландов Рютте в качестве нового генсека

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Послы Североатлантического альянса утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, союзники по блоку выбрали Рютте следующим генсеком из-за ситуации с конфликтом на Украине, а также из-за неопределенности будущих отношений США и НАТО.

Рютте приступит к исполнению своих обязанностей в октябре. На своем посту он сменит норвежского политика Йенса Столтенберга. По его словам, Рютте является истинным трансатлантистом, сильным лидером и сторонником консенсуса.

Ранее эксперт управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой предсказал курс НАТО при новом генсеке. Он отметил, что при Рютте НАТО, скорее всего, возьмет курс на дальнейшую эскалацию и увеличение военных расходов, поскольку голландец является ярым критиком России.

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      Дарья Балацкая
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