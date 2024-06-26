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04:39, 26 июня 2024Мир

Названа сумма компенсации Ассанжа за перелет в Канберру

ABC: Ассанж возместит $ 520 тыс. за перелет из Лондона в Канберру

Фото: Issei Kato / Reuters

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж возместит 520 тысяч долларов за перелет из Лондона в Канберру. Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что после освобождения Ассанж должен будет выплатить австралийскому правительству стоимость чартерного перелета из Лондона, через Бангкок на Сайпан, а затем в Канберру.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане. Основатель Wikileaks признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов.

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      Юлия Мискевич
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