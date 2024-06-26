Названы доступные способы замедлить старение

Ученый Еремин рассказал, что ежедневная 30-минутная зарядка замедляет старение

Достижения современной медицины и комплексные программы позволяют замедлить биологическое старение на срок до восьми лет, а в некоторых случаях — до 15, рассказал заместитель директора Российского научного центра хирургии им. Петровского, кандидат медицинских наук Илья Еремин. В комментарии для aif.ru ученый назвал доступные каждому способы отсрочить старость.

По словам Еремина, решающую роль в продлении молодости играет образ жизни человека. И в первую очередь удлинить теломеры помогает ежедневная 30-минутная зарядка, в идеале — аэробная нагрузка. При этом, добавил эксперт, не нужно бегать марафоны, достаточно гулять интенсивным шагом.

Также, по его словам, замедлить старение способно интервальное голодание, при котором разрешено есть восемь часов, а остальное время в сутках нужно воздерживаться от приемов пищи, и баротерапия.

Темпы старения зависят и от работы кишечника, а для поддержания его здоровья необходимо правильное питание с ферментированными продуктами и пищевыми волокнами, отметил Еремин.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ продлить молодость. Она рекомендовала ежедневно выпивать три-четыре чашки качественного кофе без добавления сахара и молока.