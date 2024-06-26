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09:29, 26 июня 2024Забота о себе

Названы уменьшающие риск рака мозга факторы

Онколог Мид: ни один продукт питания сам по себе не защитит от рака

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Клинический консультант-нейроонколог Сара Мид перечислили главные факторы, уменьшающие риск развития рака мозга. Ее мнение опубликовало издание Daily Mail.

В первую очередь Мид призвала как можно больше времени проводить на улице. Она уточнила, что любая активность на свежем воздухе — плавание, спорт, прогулки, даже просто встреча с друзьями — приносит пользу общему физическому здоровью и благотворно влияет на мозг. Во-первых, это укрепляет иммунитет, а во-вторых, снижает уровень стресса, объяснила врач.

Следующим фактором профилактики рака мозга онколог назвала правильное питание. Она посоветовала чаще есть жирную рыбу, богатые витаминами овощи, фрукты и зелень, но предупредила, что ни один из этих продуктов сам по себе не защитит от рака. «Я верю в принцип умеренности и в то, что большую часть времени нужно выбирать еду для поддержания здорового баланса и нормального веса», — заявила врач.

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Кроме того, Мид указала, что, хотя стресс прямо не связан с развитием рака, он увеличивает риск депрессии и высокого артериального давления. Кроме того, в состоянии хронического эмоционального напряжения трудно придерживаться здорового образа жизни, добавила Мид. Чтобы сократить число стрессовых ситуаций, она посоветовала заранее планировать дела и отдых, а также придерживаться четкого распорядка дня.

В качестве последнего пункта заботы о здоровье мозга онколог выделила сон. Специалистка считает, что человеку ежедневно надо спать не менее семи часов. Она предупредила, что длительные периоды недосыпа изнашивают клетки организма, что повышает риск появления злокачественных опухолей.

Ранее врач-онколог Анастасия Марьенко рассказала, что алкоголь вызывает семь видов рака. По ее словам, прежде всего риску подвергаются органы пищевода и печень.

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      Екатерина Улитина
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