Небензя: ВСУ ответственны за гибель 192 детей на территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ответственны за гибель детей на российских территориях. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, передает ТАСС.

«Подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования намеренно бьют по гражданским объектам: школам, детсадам, медицинским учреждениям», — подчеркнул Небензя. Он уточнил, что с февраля 2022 по апрель 2024 года на территории России из-за действий ВСУ погибли 192 ребенка, еще 554 получили увечья.

Постпред России при ООН также обвинил Киев в гибели 129 детей и получении ранений еще 503 несовершеннолетними в Донбассе в период с 2014 по 2022 год. Суммарно, добавил Небензя, с начала февраля 2022 года ВСУ более 1600 раз атаковали гражданскую инфраструктуру в 28 российских регионах, в десяти из них увечья получили дети.