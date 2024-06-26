Непорочно зачавший «самец» змеи родил 14 змеенышей

В Великобритании змея, считавшаяся самцом, непорочно зачала 14 детенышей

В Портсмуте, Великобритания, «самец» змеи Роналдо родил 14 детенышей, хотя не контактировал с сородичами как минимум девять лет. Об этом пишет The Guardian.

Сотрудники портсмутского колледжа считали бразильского радужного удава самцом. Когда они заметили, что Роналдо увеличился в размерах, то решили, что тот просто проглотил крупную добычу. «Мы даже не задумывались, что он или, лучше сказать, она была беременна», — признался специалист по рептилиям Пит Куинлан.

Змеенышей обнаружила студентка, когда проводила осмотр места содержания змеи. Сначала сотрудники колледжа назвали это чудом, но позже объяснили «непорочно зачатых» детенышей партеногенезом. Так называется форма размножения, при которой женские половые клетки развиваются до эмбрионов без оплодотворения. Случай Роналдо — третий случай партеногенеза, который зафиксирован среди радужных удавов, живущих в неволе.

Куинлан подчеркнул, что разводил змей в течение 50 лет, но с партеногенезом столкнулся впервые. Сейчас он пытается определить пол детенышей и готовит для них виварии. Специалист назвал появление змеенышей отличной возможностью для студентов изучить развитие маленьких удавов.

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