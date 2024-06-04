«Беременная от акул» самка ската оказалась больной

Team ECCO: в США считавшаяся беременной от акул самка ската оказалась больной

В Северной Каролине, США, считавшаяся беременной от акул самка ската по кличке Шарлотта оказалась не беременной, а больной. Об этом пишет USA Today.

Шарлотта — известный скат океанариума Aquarium&Shark Lab by Team ECCO американского города Хендерсонвилл. Она не контактировала с самцами своего вида восемь лет и несколько месяцев жила в аквариуме с молодыми акулами-самцами, когда сотрудники океанариума обнаружили, что она беременна.

Тогда же они нашли на теле Шарлотты укусы хищных рыб, которые те оставляют во время спаривания, и предположили, что самка ската беременна от акулы. Однако эту гипотезу отвергли: у существ слишком разные строение, размер и ДНК.

Позже эксперты заявили, что Шарлотта забеременела через партеногенез — одну из форм полового размножения организмов, при которой женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения.

Team ECCO постоянно следила за состоянием Шарлотты. Самка, предположительно, забеременела в ноябре и должна была родить через четыре-пять месяцев, однако этого не происходило. 30 мая команда, ухаживающая за Шарлоттой, сообщила в своих социальных сетях, что скат страдает от «редкого репродуктивного заболевания».

«Наш приоритет — сосредоточиться на здоровье и благополучии Шарлотты. Мы будем работать с ветеринарами и специалистами, чтобы лучше понять заболевание и варианты лечения Шарлотты», — подчеркнули сотрудники океанариума. Они надеются, что смогут помочь скату, и внесут вклад в науку.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года в Камбодже выловили 300-килограммового ската и назвали его в честь полной луны. Его признали самой большой пресноводной рыбой.

