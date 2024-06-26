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17:04, 26 июня 2024Бывший СССР

Офицеры ВСУ пожаловались на наказания за сомнения в адекватности приказов

WP: офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов командования
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на наказания, которым они подвергаются за сомнения в адекватности приказов командования. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как пишет WP, командиры рот и батальонов подвергаются наказаниям или отстраняются от должностей за несогласие с приказом удерживать позиции. Отмечается, что подобные наказания деморализуют солдат и повышают недоверие к командованию.

«Я видел, как высокопоставленные офицеры принимали неадекватные решения, потому что генералы над ними приказывали им так сделать», — заявил анонимный командир подразделения БПЛА. По его словам, в некоторых случаях речь идет о перемещении позиции на 40-100 метров от текущей линии фронта. Офицер добавил, что решения начальства влияют на безопасность подразделений ВСУ.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что Россия целенаправленно растягивает части ВСУ, чтобы нанести основной удар. При этом он отметил, что на Украине не знают, где именно он будет нанесен.

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      Юрий Леонов
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