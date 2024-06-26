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15:17, 26 июня 2024Культура

Гитарист Пугачевой назвал Орбакайте заложницей поступка Галкина

Гитарист Пугачевой Левшин: Орбакайте оказалась заложницей поступка Галкина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заслуженный артист России, гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин в беседе с NEWS.ru заявил, что исполнительница Кристина Орбакайте оказалась заложницей поступка юмориста и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Левшин отметил, что на дочь Пугачевой обрушилась критика, тогда как она не делала никаких заявлений.

«У нее муж, они живут в Майами уже лет 20, наверно, если не больше, не то чтобы она во время операции военной уехала. Она приезжает всю жизнь и верно и подданно поет на русском языке, она никогда не говорила о политике, она вообще не политик. Вообще Кристина хорошая женщина», — сказал он.

Ранее Левшин рассказал, что певица София Ротару значительно изменила свое отношение к России после потери супруга.

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      Варвара Кошечкина
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