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08:48, 26 июня 2024Мир

Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью Украины. Куда собирались бить ВСУ?

Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетной атаки ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планировали наносить удар по пляжам Любимовка и Учкуевка в Севастополе. Об этом заявил официальный представитель Пентагона. Одна из ракет взорвалась над Учкуевкой, когда там находилось много отдыхающих. В результате атаки пострадали 153 человека, четверых не удалось спасти.

В США заявили, что Украина сама выбирает, куда бить

Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что украинские военные сами выбирают, куда стрелять. При этом он подчеркнул, что пляжи в Севастополе не были целью ВСУ.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — сказал он.

Сообщения о том, что при атаке использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS он не прокомментировал, и переадресовал вопрос украинской стороне.

Минобороны России обвинило в ударе США и обещало ответ

Министерство обороны России 23 июня сообщило, что территория Севастополя подверглась обстрелу баллистическими ракетами ATACMS. Ответственность за удар возложили на США, поставившим ракеты ATACMS на вооружение Украине.

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Всего по городу запустили пять ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Минобороны сообщило, что четыре ракеты были сбиты, но пятая в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) отклонилась от курса и ее боевая часть подорвалась в воздухе над городом. Осколки ракеты упали на отдыхающих на пляже людей.

Согласно последним данным, пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

В Минобороны пообещали, что подобные действия не останутся безответными.

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      Варвара Кошечкина
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