Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью Украины. Куда собирались бить ВСУ?

Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетной атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планировали наносить удар по пляжам Любимовка и Учкуевка в Севастополе. Об этом заявил официальный представитель Пентагона. Одна из ракет взорвалась над Учкуевкой, когда там находилось много отдыхающих. В результате атаки пострадали 153 человека, четверых не удалось спасти.

В США заявили, что Украина сама выбирает, куда бить

Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что украинские военные сами выбирают, куда стрелять. При этом он подчеркнул, что пляжи в Севастополе не были целью ВСУ.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — сказал он.

Сообщения о том, что при атаке использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS он не прокомментировал, и переадресовал вопрос украинской стороне.

Минобороны России обвинило в ударе США и обещало ответ

Министерство обороны России 23 июня сообщило, что территория Севастополя подверглась обстрелу баллистическими ракетами ATACMS. Ответственность за удар возложили на США, поставившим ракеты ATACMS на вооружение Украине.

Всего по городу запустили пять ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Минобороны сообщило, что четыре ракеты были сбиты, но пятая в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) отклонилась от курса и ее боевая часть подорвалась в воздухе над городом. Осколки ракеты упали на отдыхающих на пляже людей.

Согласно последним данным, пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

В Минобороны пообещали, что подобные действия не останутся безответными.