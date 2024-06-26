Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Москвы в Баку самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета авиакомпании Azerbaijan Hava с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Баку Airbus A320. После взлета на высоте 2,2 тысячи метров экипаж доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета.

Отмечается, что произошедшее не повлияло на выполнение рейса. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Баку.

Ранее российская телеведущая и певица Милена Дейнеге нашла в еде в самолете кусок острого пластика и обвинила в халатности авиакомпанию. Инцидент произошел на борту летевшего из Северной Осетии самолета.