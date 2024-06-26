Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета авиакомпании Azerbaijan Hava с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Баку Airbus A320. После взлета на высоте 2,2 тысячи метров экипаж доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета.
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Отмечается, что произошедшее не повлияло на выполнение рейса. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Баку.
Ранее российская телеведущая и певица Милена Дейнеге нашла в еде в самолете кусок острого пластика и обвинила в халатности авиакомпанию. Инцидент произошел на борту летевшего из Северной Осетии самолета.