Российская телеведущая нашла в еде в самолете кусок пластика и едва не лишилась зуба

Российская телеведущая и певица Милена Дейнеге нашла в еде в самолете кусок острого пластика и обвинила в халатности авиакомпанию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел на борту летевшего из Северной Осетии самолета S7 Airlines. Россиянка возвращалась со съемок тревел-шоу вместе с мужем и обнаружила опасный предмет в котлете. По словам артистки, она сильно порезала десну и едва не лишилась зуба.
«Милена утверждает, что попыталась выяснить у стюардессы, как такое возможно, на что ей ответили, что якобы так бывает, и в качестве извинения предложили кофе», — говорится в сообщении.
Ведущая намерена обратиться к врачу и писать жалобу на перевозчика.
Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Непредвиденная ситуация случилась с летевшим из Уфы в Москву Boeing 737–800 25 июня. Трещина появилась со стороны правого пилота.