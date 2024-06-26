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16:25, 26 июня 2024Путешествия

Российская телеведущая нашла в еде в самолете кусок пластика и едва не лишилась зуба

Телеведущая обвинила авиакомпанию S7 в халатности из-за куска пластика в котлете

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Российская телеведущая и певица Милена Дейнеге нашла в еде в самолете кусок острого пластика и обвинила в халатности авиакомпанию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на борту летевшего из Северной Осетии самолета S7 Airlines. Россиянка возвращалась со съемок тревел-шоу вместе с мужем и обнаружила опасный предмет в котлете. По словам артистки, она сильно порезала десну и едва не лишилась зуба.

«Милена утверждает, что попыталась выяснить у стюардессы, как такое возможно, на что ей ответили, что якобы так бывает, и в качестве извинения предложили кофе», — говорится в сообщении.

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Ведущая намерена обратиться к врачу и писать жалобу на перевозчика.

Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Непредвиденная ситуация случилась с летевшим из Уфы в Москву Boeing 737–800 25 июня. Трещина появилась со стороны правого пилота.

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      Фариза Бацазова
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