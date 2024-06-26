По Крымскому мосту временно перекрывали движение

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли и возобновили спустя 13 минут

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли и возобновили спустя 13 минут, об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации от 19:49.

В 20:02 появилась информация о возобновлении движения по магистрали. На 21:00 затруднений на подъезде к мосту и очередей перед пунктами досмотра не наблюдалось.

23 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту два раза было временно перекрыто. Со стороны Тамани на подъезде к мосту находилось 336 транспортных средств, со стороны Керчи – 256, время ожидания достигало часа. К 23:00 очередь сократилась до 44 автомобилей.

